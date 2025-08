Lidl verkauft jetzt auch Haushaltsreiniger der Öko-Marke Frosch. Das klingt banaler, als es ist – es könnte einen Systemwechsel im Einzelhandel einleiten und helfen, die Berge an Plastikmüll kleiner zu halten.

Von Michael Kläsgen

Vor ein paar Jahren wäre das noch undenkbar gewesen: Frosch, die vergleichsweise teure Öko-Marke für Haushaltsreiniger, wird von Mitte August an in den Regalen des Discounters Lidl stehen. „Die Marke Frosch wird fester Bestandteil des Sortiments von Lidl und nicht nur vorübergehende Aktionsware sein“, kündigt Reinhard Schneider im Gespräch mit der SZ an. Erst einmal geht es mit fünf Warengruppen von Waschmittel über Glas- bis Essigreiniger in der Hälfte aller deutschen Filialen los. Der Inhaber des Mainzer Mittelständlers Werner & Mertz, der die Frosch-Produkte herstellt, geht damit aber auch Risiken ein.