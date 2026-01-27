Es regnete am Dienstagvormittag in Delhi, der Himmel war bedeckt. Aber das änderte nichts an der guten Stimmung, welche heimische und europäische Spitzenpolitiker in der indischen Hauptstadt verbreiteten. Ihr 16. Gipfeltreffen endete damit, dass sie die Eckpunkte ihres gemeinsamen Freihandelsabkommens vorstellten – also nicht weniger als die fast unbegrenzten Möglichkeiten für einen Markt mit zwei Milliarden Menschen, der ein Viertel des weltweiten Bruttosozialprodukts ausmacht.