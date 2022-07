Von Kathrin Werner

Irgendwann reichte es Tatjana Wiedemann einfach. Sie hat sich ihr ganzes Berufsleben lang in verschiedenen Unternehmen der Autoindustrie hochgearbeitet bis ins mittlere Management. Sie war erfolgreich, aber in einer "Sandwich-Position", wie sie sagt. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sahen sie als Chefin, das schon, aber so richtig gestalten und frei entscheiden konnte sie nicht, denn es gab immer noch einen Chef über ihr.