Sie will beweisen, dass Frauensport profitabel sein kann

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Kleine Quizfrage zu Beginn: Bei welchem Fußball-EM-Finale waren die meisten Zuschauer im Stadion? Natürlich darf man so eine Frage nicht ohne verblüffende Antwort im Ärmel stellen. Deshalb: Das Männer-Finale 1964 bei der Partie zwischen Spanien und der Sowjetunion im Estadio Santiago Bernabéu zu Madrid mit 79 115 Zuschauerinnen und Zuschauern ist falsch. Richtig ist: Juli 2022, Frauen-EM, England gegen Deutschland, 87 192 Zuschauer, im Wembley-Stadion von London. Vor den TV-Geräten hierzulande saßen 21,8 Millionen weitere Leute. Die deutschen Männer schafften bei der WM in Katar einen Höchstwert von 17,44 Millionen, in der Vorrunde gegen Costa Rica - weit ging es bekanntermaßen nicht.