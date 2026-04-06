Maja Braunwalder, 40, wollte sich eigentlich nur Tennisschuhe kaufen, dann aber fiel ihr auch noch dieses neue, gelbe Shirt ins Auge. „Ich kann hier nicht rausgehen, ohne vorher rechts oder links zu schauen“, sagt die Augsburgerin. Steffi Reuter, eine andere Kundin, hat bereits „so an die 20, 30 Paar Laufschuhe zu Hause, für jeden Untergrund und jedes Wetter“. Eigentlich sei sie für Training und Wettkampf bestens ausgestattet, sagt die 53-Jährige, aber auch die beste Ausrüstung will stetig ergänzt werden. Dabei geht es um beides: um sportliche Leistung, aber auch um sportlichen Lifestyle.