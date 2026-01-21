Die Deutschen lieben ihre Kompromisse – das gilt auch für berufstätige Mütter. Ein bisschen Teilzeit, ein bisschen Betreuung, aber bitte nicht zu früh, nicht zu lang, nicht zu fremd. So lässt sich eine neue Studie auf Basis einer repräsentativen Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zusammenfassen. Befragt wurden rund 10 000 Frauen und Männer zwischen 18 und 60 Jahren. Das Ergebnis: Nur jeder Vierte hält eine Vollzeitstelle für Mütter mit Kindern unter drei Jahren für „angemessen“. Die Mehrheit findet: lieber warten, bis das Kind „alt genug“ ist. Im Zweifel, bis es lesen kann.
Erwerbstätigkeit von FrauenMutter, bleib bei deinem Kind
Das Land redet über Fachkräftemangel, über mehr Kitas, über mehr Frauen im Job. Nur eines will es offenbar nicht so recht, wie eine neue Studie zeigt: Mütter, die Vollzeit arbeiten.
Von Kerstin Bund
SZ Magazin
