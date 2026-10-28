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Allbright-StudieEine Frau im Vorstand reicht ja wohl

Lesezeit: 3 Min.

An der Spitze von Unternehmen bleiben die Männer gern unter sich.
An der Spitze von Unternehmen bleiben die Männer gern unter sich.
Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Frauenanteil in deutschen Vorständen ist in zehn Jahren zwar deutlich gestiegen. Ein Industriezweig aber tritt weiterhin auf die Bremse – und in den Chefetagen heißt der neue Thomas jetzt Christian.

Von Kerstin Bund

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Man kann nicht sagen, dass sich bei der Sache mit den Frauen in den vergangenen zehn Jahren gar nichts getan hätte. Es gab Fortschritte, sie erfolgten allerdings eher im Schleichgang. Bereits zum zehnten Mal misst die deutsch-schwedische Allbright-Stiftung in ihrem Herbstgutachten das Geschlechterverhältnis in deutschen Führungsetagen. Damals, also im Jahr 2016, lag der Frauenanteil in den 160 Börsenunternehmen des Landes bei gerade mal 6,5 Prozent, inzwischen sind es 20,7 Prozent. Jedes fünfte Vorstandsmitglied ist heute also eine Frau. Für ein Land wie Deutschland, wo die Messlatte etwas tiefer hängt, darf man das durchaus als Erfolg verbuchen.

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