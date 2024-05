Fast die Hälfte der Familienunternehmen in Deutschland steht vor der Übergabe an die nächste Generation. Das könnte eine Chance sein für Frauen, wie eine aktuelle Studie zeigt. Wären da nur nicht jene Firmen, in denen Männer gern unter sich bleiben.

Von Kerstin Bund

Bei der Otto Group steht bald etwas an, was es noch nie gegeben hat in der knapp 75-jährigen Unternehmensgeschichte: Der Hamburger Handelsriese bekommt erstmals eine Chefin. Im Frühjahr 2025 wird die heutige Finanzvorständin Petra Scharner-Wolff an die Spitze der Geschäftsführung rücken und eines der größten Familienunternehmen Deutschlands führen. Mit Katy Roewer zieht noch eine zweite Frau in den sechsköpfigen Vorstand ein. Damit wächst der Frauenanteil im Vorstand auf ein Drittel an.