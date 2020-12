Gleichberechtigung:Frauen, die Märkte bewegen

Janet Yellen (links) begrüßt Christine Lagarde, das war 2015 in Washington. Yellen war amerikanische Notenbank-Präsidentin, Lagarde führte den IWF. Bald werden sich die beiden Frauen wieder begegnen: als US-Finanzministerin und EZB-Präsidentin.

Von Cerstin Gammelin

Christine Lagarde, okay, kennt man. Kristalina Georgieva? Ach ja, EU-Kommissarin, Weltbank, IWF. Carmen Reinhart, Gita Gopinath, Veronika Grimm, Isabel Schnabel - stimmt, die Chefökonominnen. Ursula von der Leyen, klar. Wer sich die großen Organisationen der Wirtschafts- und Finanzwelt näher anschaut, reibt sich vermutlich die Augen. Beim Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und in der Europäischen Kommission geben zunehmend Frauen den Ton an. Noch interessanter ist, dass sich die globale Agenda geändert hat. Austerität und strenge Reformen, die stolzen Flaggschiffe neoliberaler, männlich geprägter Wirtschaftspolitik, sind allenfalls noch im Mittelfeld zu sehen. Hinter Klima, Gender, Frauen, Armut.