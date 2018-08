30. August 2018, 20:17 Uhr Französische Post Versicherungen statt Briefe

Frankreichs Post sucht - anders als die deutsche - ihr Heil im Verkauf von Finanzprodukten. Gewerkschaften befürchten eine Privatisierung.

Von Leo Klimm , Paris

Frankreichs Post will mit dem Ausbau ihrer Finanzgeschäfte ihr Überleben sichern. Der Staatskonzern übernimmt den Versicherer CNP Assurances, kündigte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag an. Die ertragreiche CNP-Gruppe ist in Frankreich der größte Versicherer gegen Personenschäden. Bis Ende kommenden Jahres soll er mit La Banque Postale zusammengeführt werden, der Banktochter der Post.

Mit der Stärkung der Finanz- und Versicherungssparte wählt die französische Post eine entgegengesetzte Strategie zu jener der Deutschen Post. Die hatte ihre Postbank ...