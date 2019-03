21. März 2019, 19:21 Uhr Franz Friedrich Prinz von Preußen "Ich lasse den Prinzen lieber weg"

Franz Friedrich Prinz von Preußen, Urenkel von Kaiser Wilhelm II., über das Leben als Adeliger, sein spärliches Erbe und warum er zur Miete in einem Pferdestall wohnt.

Von Thomas Öchsner und Steffen Uhlmann

Franz Friedrich Prinz von Preußen, 74, empfängt in einem italienischen Restaurant, direkt am Tiefen See in Potsdam. Essen will der Urenkel von Kaiser Wilhelm II. heute nichts. Eine Flasche stilles Wasser reicht ihm für die nächsten zweieinhalb Stunden. Den Kellner duzt er. Der Prinz macht nicht viel Gewese um sich, aber reden mag er schon gern.

SZ: Prinz von Preußen, reden wir über Geld: Viele Menschen dürften über den Urenkel des letzten deutschen Kaisers denken, bestimmt ...