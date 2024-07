Frankreichs Wirtschaft atmet auf, weil die Rechtspopulisten nur drittstärkste Kraft wurden. Doch nun rückt das links-grüne Bündnis in den Fokus – samt seiner teuren Versprechen. Kann Frankreich sich das erlauben?

Von Michael Kläsgen, Lisa Nienhaus, Aulnay-sous-Bois/München

Erleichterung, aber auch leise Sorge. So lässt sich die Stimmung der Wirtschaft nach der Wahl in Frankreich zusammenfassen. Das gilt jedenfalls, wenn man die Aktienmärkte als Indikator dafür nimmt, wie sich Unternehmer, Investoren und Firmenlenkerinnen fühlen. Die Pariser Börse bewegte sich am Montag wenig und notierte kurz vor Handelsschluss leicht im Minus. Der deutsche Aktienindex Dax verlor minimal.