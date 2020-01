Die anhaltende Streikwelle dämpft nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Bruno Le Maire das Wachstum in Frankreich. "Es wird Auswirkungen geben, aber ich denke, diese werden begrenzt sein", sagte der Minister am Montag dem Fernsehsender LCI. "Die heute verfügbaren Schätzungen zeigen, dass der Effekt auf das Quartalswachstum 0,1 Punkte betragen dürfte." Seit 46 Tagen wird in Frankreich gegen die von Präsident Emmanuel Macron angestoßene Rentenreform protestiert, allerdings mit zuletzt nachlassender Intensität. So wurden der öffentliche Nah- und Schienenverkehr erheblich beeinträchtigt. "Auf das gesamte Jahr gesehen ist die Auswirkung sehr begrenzt", sagte Le Maire mit Blick auf das Wirtschaftswachstum.