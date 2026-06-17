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Junge UnternehmenWarum Frankreichs Start-up-Szene boomt

Lesezeit: 4 Min.

Ein Amerikaner in Paris: Amazon-Gründer Jeff Bezos während seines Auftritts auf der Start-up-Messe Vivatech.
Ein Amerikaner in Paris: Amazon-Gründer Jeff Bezos während seines Auftritts auf der Start-up-Messe Vivatech. JULIEN DE ROSA/AFP

Auf der Start-up-Messe Vivatech in Paris steht dieses Jahr Deutschland im Mittelpunkt und wird gleich mal für seinen Unternehmergeist gerühmt. KI ist das große Thema – auch für Jeff Bezos.

Alexandra Föderl-Schmid

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Wer wissen will, warum Frankreich für Start-ups ein gutes Umfeld bietet, muss in der Station F im 13. Pariser Arrondissement vorbeischauen. Dort vibriert es vor Aktivität: In der 34 000 Quadratmeter großen ehemaligen Bahnhofshalle aus den Zwanzigerjahren sind Container übereinandergestapelt, die als großteils verglaste Büros fungieren und einen Einblick bieten, wer wo arbeitet. Viele marschieren mit ihren Laptops aber auch nebenan in den „La Felicità“ genannten Bereich, wo es genügend Arbeitsplätze gibt zwischen Biergarten, Bars und Cafeteria. Hier gibt es abends immer wieder Karaoke, derzeit werden die WM-Spiele übertragen, untertags gibt es auch Yoga-Kurse.

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