An den internationalen Anleihemärkten sind die „Bond Vigilantes“ zurück – jene Finanzpolizei, die spendierfreudigen Regierungen durch höhere Zinsen das Schuldenmachen vergällt. Den Begriff ersann der US-Ökonom Ed Yardeni im Jahr 1983: „Vigilantes“ heißt auf Deutsch „Bürgerwehr“ – Yardeni beschrieb eine Art Marktjustiz: Investoren an den Bondmärkten sind mächtig genug, um Regierungen in die Knie zu zwingen. James Carville, Chefstratege von Präsident Bill Clinton, brachte es so auf den Punkt: „Früher dachte ich, ich möchte als Präsident oder Papst wiedergeboren werden – heute will ich als Anleihemarkt wiederkommen. Denn als Bondmarkt kann man jeden einschüchtern.“