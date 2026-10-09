Zum Hauptinhalt springen

FinanzmärkteBangen vor den Bonds

Lesezeit: 6 Min.

Warum die Staatsschulden zu einem immer größeren Problem werden.
Warum die Staatsschulden zu einem immer größeren Problem werden.
Imago / Westlight / Zoonar, Bearbeitung: SZ

Frankreich zahlt höhere Zinsen für seine Anleihen als das einstige Krisenland Griechenland, die globalen Staatsschulden liegen auf Rekordniveau. Es droht ein Showdown zwischen Politik und Finanzmärkten – mit ungewissem Ausgang.

Von Gunnar Herrmann und Markus Zydra, Frankfurt/München

SZ bei Google bevorzugen

An den internationalen Anleihemärkten sind die „Bond Vigilantes“ zurück – jene Finanzpolizei, die spendierfreudigen Regierungen durch höhere Zinsen das Schuldenmachen vergällt. Den Begriff ersann der US-Ökonom Ed Yardeni im Jahr 1983: „Vigilantes“ heißt auf Deutsch „Bürgerwehr“ – Yardeni beschrieb eine Art Marktjustiz: Investoren an den Bondmärkten sind mächtig genug, um Regierungen in die Knie zu zwingen. James Carville, Chefstratege von Präsident Bill Clinton, brachte es so auf den Punkt: „Früher dachte ich, ich möchte als Präsident oder Papst wiedergeboren werden – heute will ich als Anleihemarkt wiederkommen. Denn als Bondmarkt kann man jeden einschüchtern.“

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite