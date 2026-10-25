Es sind gespenstische Szenen: Auf der Avenue des Champs-Élysées sind an diesem Wochenende sehr viele Geschäfte mit Holzbrettern oder Drahtgittern verbarrikadiert und geschlossen: von Lacoste über Guerlain bis zu Tiffany. Auf den Sperrholzplatten vor dem Levi’s-Geschäft hat jemand den Spruch gesprüht: „Friss die Reichen!“ Vor dem Shop des Fußballklubs Paris Saint-Germain macht ein Mann Fotos von den Logos, ein anderer probiert, die in die Holzwand eingeschnittene Tür zu öffnen – vergeblich. Das Schuhgeschäft On und die danebenliegenden Uhrenläden von Rolex und IWC haben ihre Schaufenster geschützt, aber die Eingänge sind offen. Wer hinein will, muss an Sicherheitsleuten vorbei. Das für seine Macarons bekannte Café von Ladurée mit dem in den Gehsteig hineinragenden Wintergarten ist ebenfalls mit Brettern abgeriegelt, aber Schilder verkünden auf Französisch und Englisch: Wir haben geöffnet – über einen Hintereingang.