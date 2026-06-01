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RechenzentrenWie Frankreich KI-Großmacht werden will

Lesezeit: 4 Min.

Händeschütteln für ein Milliardenversprechen: Der französische Präsident Emmanuel Macron (rechts) mit Masayoshi Son, dem Chef des japanischen Großinvestors Softbank.
Händeschütteln für ein Milliardenversprechen: Der französische Präsident Emmanuel Macron (rechts) mit Masayoshi Son, dem Chef des japanischen Großinvestors Softbank. Ludovic  Marin/Reuters

Präsident Macron möchte das Land zum führenden europäischen Standort auf diesem Gebiet machen und viele Rechenzentren bauen. Ein Großinvestor aus Japan hat ihm Milliarden Euro zugesagt.

Von Alexandra Föderl-Schmid und Helmut Martin-Jung

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Es ist der letzte Gipfel dieser Art, den Emmanuel Macron leitet, ehe er kommendes Frühjahr aus dem Amt scheidet. Zum neunten Mal hat der französische Präsident am Montag zur „Choose France“-Konferenz in Schloss Versailles eingeladen. Internationale Unternehmen von Investments in Frankreich überzeugen, das ist das Ziel des Events vor pompöser Kulisse. Und Macron kündigte eine Rekordinvestition an: Die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank, die vor allem im Technologiesektor aktiv ist, will für 75 Milliarden Euro Rechenzentren in Frankreich aufbauen.

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SZ PlusVon Alexandra Föderl-Schmid

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