Präsident Macron möchte das Land zum führenden europäischen Standort auf diesem Gebiet machen und viele Rechenzentren bauen. Ein Großinvestor aus Japan hat ihm Milliarden Euro zugesagt.

Es ist der letzte Gipfel dieser Art, den Emmanuel Macron leitet, ehe er kommendes Frühjahr aus dem Amt scheidet. Zum neunten Mal hat der französische Präsident am Montag zur „Choose France“-Konferenz in Schloss Versailles eingeladen. Internationale Unternehmen von Investments in Frankreich überzeugen, das ist das Ziel des Events vor pompöser Kulisse. Und Macron kündigte eine Rekordinvestition an: Die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank, die vor allem im Technologiesektor aktiv ist, will für 75 Milliarden Euro Rechenzentren in Frankreich aufbauen.