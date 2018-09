28. September 2018, 18:59 Uhr Frankreich 100 Prozent Schulden

Das Land lässt genauso viel anschreiben wie es erwirtschaftet - weil die Statistiker neuerdings die Staatsbahn mitrechnen müssen. Präsident Macron hat erklärt, er wolle von der Marke wieder weg - trotz neuer Haushaltsschulden.

Von Leo Klimm , Paris

Frankreich hat die symbolträchtige Marke einer Staatsverschuldung in Höhe von 100 Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung überschritten - und keiner hat's gemerkt. Schon im Juni 2017, vor mehr als einem Jahr, erreichte der Schuldenstand des Landes 100,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), teilte das nationale Statistikamt Insee am Freitag mit. Das ergibt sich aus einer jüngst vorgenommenen Neubewertung von SNCF Réseau, des Betreibers von Frankreichs Schienennetz. Die Infrastruktur-Tochter der Staatsbahn SNCF muss von den Statistikern seit Kurzem als Behörde gezählt werden - sodass ihre Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe nun offiziell als Staatsschulden gelten. Das nimmt einen geplanten Schuldentransfer zum Staat vorweg: Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat im Zuge einer Bahnreform zugesagt, SNCF Réseau von 2020 an den Großteil der Schulden abzunehmen.

Die Insee-Statistiker halten eine weitere Überraschung zur französischen Kreditquote bereit: Seit Mitte 2017 ist der Anteil der Schulden am BIP als Folge der gut laufenden Konjunktur nämlich schon wieder unter die 100er-Marke gesunken. Obwohl das Land neue Schulden aufgenommen hat. Ende Juni 2018 belief sich die Quote demnach auf 99 Prozent des BIP. In absoluten Zahlen betrug die Gesamtverschuldung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone 2,3 Billionen Euro, Tendenz steigend. Zum Vergleich: Die Staatsschuldenquote Italiens liegt bei mehr als 130 Prozent; die Deutschlands bei 60 Prozent der Wirtschaftsleistung. Dieser Wert entspricht der vom europäischen Stabilitätspakt eigentlich vorgesehenen Höchstgrenze.

Für 2019 verspricht Macrons Regierung, Frankreich werde sich weiter von der 100-Prozent-Grenze entfernen. Dabei helfen soll der Verkauf von Staatsanteilen an Unternehmen. Gleichzeitig wird Frankreich mehr neue Schulden aufnehmen als 2018. Dabei will die Regierung von den immer noch niedrigen Zinsen profitieren. An den Finanzmärkten genießt das Land weiter Vertrauen. Manche Beobachter sehen daher an anderer Stelle ein Risiko der Überschuldung: Die Notenbank Banque de France etwa warnt vor einem starken Anstieg der Verschuldung privater Haushalte und von Unternehmen in Frankreich.