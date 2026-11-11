Der französische Philosoph unternimmt auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel den Versuch, die diversen Krisen der Welt zu ordnen. Die Unruhen in Frankreich sieht er nicht als Anti-Macron-Protest, sondern als Ausdruck des Nihilismus unserer Zeit.

Es ist ein Zeichen für die besondere Situation im gegenwärtigen Europa, dass ausgerechnet ein französischer Philosoph am Dienstagabend im Rahmen des SZ-Wirtschaftsgipfels zu Berlin für Orientierung in ökonomisch und politisch bewegten Zeiten sorgen soll. Bernard-Henri Lévy, der seit dem Erscheinen seiner achthundertseitigen Memoiren mit dem Titel „Mémoires provisoires“ in den französischen Medien sehr stark präsent ist, kam eigens für diesen Abend nach Berlin, denn die deutsch-französische Partnerschaft ist ihm ein Herzensanliegen. Die paar Meter von seinem Hotel in die französische Botschaft legte er zu Fuß zurück, trotz der scharfen Berliner Kälte im für ihn typischen offenen Hemd.