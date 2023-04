So sah es in Paris häufig aus: acht- und lieblos hingeworfene E-Scooter in der französischen Hauptstadt.

Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Fünf Jahre ist her, dass die Trottinettes, wie die E-Scooter gleich viel eleganter auf Französisch heißen, Paris eroberten. Damals, im Juni 2018, war das Versprechen groß: In einer Viertelstunde an der Seine entlang vom Louvre zum Eiffelturm cruisen. Sich vom Sacré Coeur aus den Hügel des Montmartre runterrollen lassen. Am Canal Saint Martin von Café zu Café fahren. Und das alles ohne die stickige Metro oder vollgequetschte Busse. Paris war eine der ersten europäischen Großstädte, die die E-Scooter einführte. Nun ist Paris die erste von ihnen, die die Leihroller der Marken Lime, Dott und Co. wieder verbieten will.