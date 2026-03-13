Sogar auf der Baustelle rollen sie ihm den roten Teppich aus. Wie auf dem Laufsteg tänzelt Emmanuel Macron auf diesem Band auf die etwa 50 Bauarbeiter zu, die am Donnerstagnachmittag in eisigem Wind etwa eine Stunde auf den französischen Präsidenten gewartet haben. Sie alle haben orangefarbene Anoraks an und weiße Helme auf, auch das Staatsoberhaupt ist entsprechend gekleidet. So taucht er ein in die Menge und verschwindet dort fast – als wäre er einer der ihren. Dieses Bild ist gewünscht, perfekt inszeniert. Wären da nicht die Krawatte, die hervorlugt, die Anzughose und die feinen Schuhe, die sich deutlich vom Outfit der Arbeiter unterscheiden.
Frankreichs Energiestrategie„Es lebe die Atomkraft!“
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Präsident Emmanuel Macron forciert den Ausbau der Kernkraft in Frankreich. Besuch auf der Baustelle im AKW Penly in der Normandie, wo die Atomreaktoren der neuesten Generation entstehen.
Von Alexandra Föderl-Schmid, Petit-Caux
Gipfeltreffen zur Zukunft der Kernenergie:Von der Leyen sieht Abkehr von Atomkraft als „strategischen Fehler“
Die EU-Kommissionspräsidentin setzt sich massiv für Atomkraft ein. Von der Leyen kündigt 200 Millionen Euro EU-Garantien an, um Investoren gegen Verluste abzusichern. In Berlin löste ihr Auftritt heftige Kritik bei der SPD aus, auch Kanzler Merz reagiert.
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