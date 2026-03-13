Sogar auf der Baustelle rollen sie ihm den roten Teppich aus. Wie auf dem Laufsteg tänzelt Emmanuel Macron auf diesem Band auf die etwa 50 Bauarbeiter zu, die am Donnerstagnachmittag in eisigem Wind etwa eine Stunde auf den französischen Präsidenten gewartet haben. Sie alle haben orangefarbene Anoraks an und weiße Helme auf, auch das Staatsoberhaupt ist entsprechend gekleidet. So taucht er ein in die Menge und verschwindet dort fast – als wäre er einer der ihren. Dieses Bild ist gewünscht, perfekt inszeniert. Wären da nicht die Krawatte, die hervorlugt, die Anzughose und die feinen Schuhe, die sich deutlich vom Outfit der Arbeiter unterscheiden.