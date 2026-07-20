Schon bei der Ankündigung könnte es dem einen oder anderen einen kalten Schauer über den Rücken jagen: Die Kathedrale von Saint-Denis, einem Vorort von Paris, bietet sich als Zufluchtsort für alle an, die unter der Hitze leiden. „Genießen Sie die natürliche Kühle der Basilika“, heißt es auf der Website. Offensiv wird dabei auch auf die Nekropole als Ort zum Abkühlen verwiesen, jene Stätte in Frankreich, wo 40 Könige, 26 Königinnen und 60 Prinzen und Prinzessinnen bestattet sind. „Im Inneren des Monuments herrscht natürliche Kühle mit einer Temperatur zwischen 20 und 24 Grad selbst in Perioden sehr hoher Hitze und Hitzewellen. Die halb unterirdische Krypta ist noch kühler, dort herrschen Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad.“