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Energiepolitik in FrankreichMacron will weg von Öl und Gas

Lesezeit: 4 Min.

Die Lüster im Élysée-Palast verbrauchen sicherlich viel Strom: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing 200 Vertreter aus der Wirtschaft, um seinen Plan zur Elektrifizierung des Landes voranzutreiben.
Die Lüster im Élysée-Palast verbrauchen sicherlich viel Strom: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing 200 Vertreter aus der Wirtschaft, um seinen Plan zur Elektrifizierung des Landes voranzutreiben. Tom Nicholson/Reuters

Frankreich soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und auf Strom setzen. Wie das gelingen kann, sollen die Unternehmen überlegen – der Élysée-Palast wurde dafür zur Messehalle.

Von Alexandra Föderl-Schmid, Paris

Das Timing war perfekt: Der Termin war schon lange geplant, der französische Präsident Emmanuel Macron hatte für diesen Dienstag rund 200 Vertreter aus der Wirtschaft in den Élysée-Palast geladen. Man könnte auch sagen: vorgeladen. Denn die Firmenchefs sollten ihre Pläne vorstellen, wie der Beitrag ihres Unternehmens aussieht, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Ganz konkrete Maßnahmen, so lautete die Vorgabe.

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