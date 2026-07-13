Frankreichs Präsident hat ein Museum und eine Boutique bauen lassen, in der man sein Zuhause wie den Élysée-Palast ausstatten kann. Wer 659 Euro zahlt, kann auch die Sonnenbrille kaufen, die er berühmt gemacht hat.

Wer würde nicht gerne an der Seite des französischen Präsidenten am Nationalfeiertag die Militärparade in Paris verfolgen? An diesem Dienstag führt Emmanuel Macron zum letzten Mal die Feierlichkeiten an, im Frühjahr scheidet er aus dem Amt. Auch deshalb ist das Gedränge auf der Ehrentribüne größer als sonst, dreißig Staats- und Regierungschefs sind eingeladen.