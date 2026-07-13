Zum Hauptinhalt springen

Élysée-Palast in ParisEinrichtungshaus Macron

Lesezeit: 2 Min.

Die blaue Sonnenbrille ist zu einer Art Markenzeichen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geworden. Er trägt sie zur Schonung seiner Augen, wie hier beim Empfang des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa vergangenen Freitag vor dem Élysée-Palast.
Die blaue Sonnenbrille ist zu einer Art Markenzeichen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geworden. Er trägt sie zur Schonung seiner Augen, wie hier beim Empfang des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa vergangenen Freitag vor dem Élysée-Palast. Abdul Saboor/REUTERS

Frankreichs Präsident hat ein Museum und eine Boutique bauen lassen, in der man sein Zuhause wie den Élysée-Palast ausstatten kann. Wer 659 Euro zahlt, kann auch die Sonnenbrille kaufen, die er berühmt gemacht hat.

Von Alexandra Föderl-Schmid

SZ bei Google bevorzugen

Wer würde nicht gerne an der Seite des französischen Präsidenten am Nationalfeiertag die Militärparade in Paris verfolgen? An diesem Dienstag führt Emmanuel Macron zum letzten Mal die Feierlichkeiten an, im Frühjahr scheidet er aus dem Amt. Auch deshalb ist das Gedränge auf der Ehrentribüne größer als sonst, dreißig Staats- und Regierungschefs sind eingeladen.

Zur SZ-Startseite

Französischer Präsident
:Ein Thermomix für den Élysée

Emmanuel Macron präsentiert die Küchenmaschine von Vorwerk als deutsch-französisches Vorzeigeprojekt. Das Wuppertaler Unternehmen hat in der Provinz südwestlich von Paris 130 Millionen Euro investiert – auch weil in Deutschland Genehmigungen zu lange dauern.

SZ PlusVon Alexandra Föderl-Schmid

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite