Frankreich soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und auf Strom setzen. Wie das gelingen kann, sollen die Unternehmen überlegen – der Élysée-Palast wurde dafür zur Messehalle.

Das Timing war perfekt: Der Termin war schon lange geplant, der französische Präsident Emmanuel Macron hatte für diesen Dienstag rund 200 Vertreter aus der Wirtschaft in den Élysée-Palast geladen. Man könnte auch sagen: vorgeladen. Denn die Firmenchefs sollten ihre Pläne vorstellen, wie der Beitrag ihres Unternehmens aussieht, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Ganz konkrete Maßnahmen, so lautete die Vorgabe.