Das Timing war perfekt: Der Termin war schon lange geplant, der französische Präsident Emmanuel Macron hatte für diesen Dienstag rund 200 Vertreter aus der Wirtschaft in den Élysée-Palast geladen. Man könnte auch sagen: vorgeladen. Denn die Firmenchefs sollten ihre Pläne vorstellen, wie der Beitrag ihres Unternehmens aussieht, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Ganz konkrete Maßnahmen, so lautete die Vorgabe.
Energiepolitik in FrankreichMacron will weg von Öl und Gas
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Frankreich soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und auf Strom setzen. Wie das gelingen kann, sollen die Unternehmen überlegen – der Élysée-Palast wurde dafür zur Messehalle.
Von Alexandra Föderl-Schmid, Paris
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