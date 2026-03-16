In Frankreich legt man Wert auf Stil und Eleganz, der französische Chic ist weltweit bekannt. Sogar für so manches Pressefrühstück in Paris gibt es einen Dresscode oder zumindest Vorschriften, was man nicht tragen darf: Jeans oder Turnschuhe. Die französische Bahn geht noch einen Schritt weiter. Für alle, die bei TGV Inoui, den Hochgeschwindigkeitszügen der französischen Staatsbahn SNCF arbeiten, wurde ein „Guide Elégance“ ausgearbeitet. Darin werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeklärt: Für alle Beschäftigten sei „französische Eleganz Teil der Marken-DNA. Sie wird in jedem Moment gelebt, gefühlt und zum Ausdruck gebracht“.
Mode-Tipps der französischen BahnBei Figurproblemen „eng anliegende Kleidung vermeiden“
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Ein Leitfaden der Bahn SNCF will Mitarbeitern beibringen, was „französische Eleganz“ bedeutet – von der idealen Körperform bis zu Schminktipps. Prompt erntet die Bahn Sexismusvorwürfe und zieht den „Guide Elégance“ zurück.
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