Was als Inbegriff europäischer Verteidigung entstand, ist nun Geschichte. Warum das deutsch-französische Projekt jetzt zu Ende ist und wer wem die Schuld gibt.

Am Ende war dieses Scheitern kaum mehr eine Frage des Ob, sondern eher eine Frage des Wann. Nun ist es wohl endgültig: Das deutsch-französische Ziel, zusammen mit Spanien einen Kampfjet der sechsten Generation zu bauen, ist Geschichte.