Am Ende war dieses Scheitern kaum mehr eine Frage des Ob, sondern eher eine Frage des Wann. Nun ist es wohl endgültig: Das deutsch-französische Ziel, zusammen mit Spanien einen Kampfjet der sechsten Generation zu bauen, ist Geschichte.
Kampfjetprojekt FCASEin Scheitern mit Ansage
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Was als Inbegriff europäischer Verteidigung entstand, ist nun Geschichte. Warum das deutsch-französische Projekt jetzt zu Ende ist und wer wem die Schuld gibt.
Von Daniel Brössler, Alexandra Föderl-Schmid, Thomas Fromm, Georg Ismar und Anna Lea Jakobs
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