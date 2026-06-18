Ein Exil-Russe wird von Jan Marsalek verfolgt und vom Kreml gesucht – weil er zu viel über angebliche Geschäfte sanktionierter Landsleute mit einer Firma in Deutschland plaudert?

Das Dröhnen einer Frachtmaschine zerreißt die Stille über dem Flughafen Frankfurt-Hahn, der zwar Frankfurt im Namen trägt, aber ganz woanders liegt – rund 120 Kilometer entfernt vom großen Rhein-Main-Airport. Dort: die hessische Metropole mit dem größten Frachtflughafen Europas. Hier: Hahn im Hunsrück, einer der abgelegensten Orte in Rheinland-Pfalz.