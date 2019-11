Denke ich an die Zukunft der deutschen Start-ups, muss ich zuerst an die tatsächlich glorreiche Vergangenheit denken. Deutschland war einmal das Musterland der Gründer: Mercedes, BMW, Thyssen, Bosch, Krupp, Siemens, Nixdorf, AEG. "Made in Germany" war weltweit ein Gütesiegel, und viele Weltmarktführer hatten hier ihren Ursprung. Und auch wenn man einzelne Namen - gerade in der Autobranche - immer noch kennt, so ist die letzte international wirklich erfolgreiche Gründung hierzulande 47 Jahre her: SAP am 1. April 1972. Danach sind in den USA Apple, Microsoft, Google, Facebook und Amazon entstanden, die inzwischen weit mehr wert sind als alle Dax-Unternehmen zusammen. Alibaba und Tencent sind Riesen in Asien, und auch wenn von diesen hier viele Verbraucher noch nie etwas gehört haben, so haben sie Marktkapitalisierungen, von denen deutsche Unternehmen nur träumen können.