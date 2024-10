Von Jannis Brühl, Mirjam Hauck, Max Muth

Dass Google so groß und mächtig ist, liegt nicht nur an seiner Suchmaschine und seiner zentralen Rolle beim Schalten von Werbung im Internet. Kein Handy-Betriebssystem ist weltweit häufiger im Einsatz als Googles Android. Diese Machtstellung nutzt Google aus, zum Beispiel mit seinem App-Store. In den „Play Store“, wie Googles Plattform heißt, stellen Entwickler ihre Apps – zum Beispiel Handyspiele – und bringen sie so unter die Leute. Im Play Store können Nutzer nach Apps suchen, es gibt Listen der beliebtesten Apps in allen möglichen Kategorien, es ist sozusagen ein Amazon für Android-Apps.