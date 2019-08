Ühlingen-Birkendorf (dpa/lsw) - Nach massiven Baumschäden durch Trockenheit und Borkenkäfer will die Landesregierung betroffenen Waldbesitzern mit millionenschweren Hilfen unter die Arme greifen. "Wir sind in einer echten Krisensituation", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einer Waldbegehung am Dienstag in der Schwarzwaldgemeinde Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut). Geprüft werde, wie Waldbesitzern geholfen werden könne und wie Wälder langfristig gerettet werden könnten. Es gebe landesweit sterbende Wälder. Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern, sagte der Regierungschef. Ein Ende der Krise sei nicht abzusehen.