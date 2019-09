Harzgerode (dpa) - Im Kampf gegen den Borkenkäfer im Ostharz will die Bundeswehr bis zu 100 Soldaten einsetzen. Das kündigte das Landeskommando am Dienstag bei einem Erkundungstermin der Lage in Harzgerode an. Jeweils 40 Soldatinnen und Soldaten sollen gemeinsam mit Forstwirten befallene Bäume erkennen sowie sie aus dem Wald entfernen. Die Logistikexperten kämen von den Standorten Burg bei Magdeburg sowie Beelitz in Brandenburg. Bis zu 20 Spezialisten für Straßenbau sollen aus Husum (Schleswig-Holstein) anreisen, um schwer zugängliche Hänge und Gebiete befahrbar zu machen.

Geplant ist, dass der eigentliche Einsatz gegen den Borkenkäfer Anfang kommende Woche startet. Bis dahin will die Bundeswehr die betroffenen Waldgebiete besichtigen und den Einsatz planen. Der Hilfseinsatz soll bis Mitte Oktober dauern.

Der Harz ist nach schweren Schäden durch das Sturmtief Friederike Anfang 2018 sowie zwei trockene Jahre besonders von einer Borkenkäferplage betroffen. Sachsen-Anhalt nahm daher das Angebot militärischer Hilfe an. Niedersachsen entschied sich dagegen, die Bundeswehr einzusetzen.