Harzgerode/Wernigerode (dpa) - Die Bundeswehr kämpft im Harz in Sachsen-Anhalt gegen den Borkenkäfer. Seit Dienstagmorgen sind insgesamt 60 Soldatinnen und Soldaten in kommunalen Waldgebieten in Harzgerode und Wernigerode unterwegs, wie ein Sprecher des Landeskommandos sagte. Sie sollen gemeinsam mit Forstexperten betroffene Fichten markieren und fällen. Die Bundeswehr soll bis Mitte Oktober in privaten und kommunalen Wäldern im Ostharz, im Raum Zerbst und im Kreis Wittenberg helfen, die Plage einzudämmen.

Das Militär ist auf Bitten Sachsen-Anhalts im Einsatz. Das Land hatte ein entsprechendes Unterstützungsangebot der Bundesregierung angenommen. Niedersachsen schlug die Hilfe hingegen aus und bekämpft den Borkenkäfer im Westharz mit eigenen Kräften. Der Schädling konnte sich nach schweren Sturmschäden Anfang 2018 und anhaltender Trockenheit in vielen reinen Fichtenwäldern rasant ausbreiten.