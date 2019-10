Osthausen (dpa/th) - Thüringens Wäldern geht es so schlecht wie zuletzt vor 30 Jahren. Trockenheit und Borkenkäferbefall hätten dazu geführt, dass nur noch 15 Prozent der Bäume gesund sind, wie aus dem von Forstministerin Birgit Keller (Linke) am Dienstag in Osthausen (Ilm-Kreis) vorgelegten vorläufigen Waldzustandsbericht hervor. Die Situation sei dramatisch, heißt es darin. Der Anteil der gesunden Bäume mit intakten Kronen sei so gering wie noch nie seit Beginn der Waldzustandserhebung und vergleichbar mit der Situation Anfang der 1990er Jahre, als die Wälder noch unter dem hohen Ausstoß an Luftschadstoffen litten. Auf 22 000 Hektar hätten Dürre und Schädlinge für Kahlflächen oder stark gelichtet Waldbestände gesorgt. Insgesamt 550 000 Hektar Wald gibt es in Thüringen.

Fachleute gehen davon aus, dass in Thüringen in den kommenden Jahren mehrere Millionen Bäume gepflanzt werden müssen, um die Bestände zu ergänzen und gleichzeitig durch mehr Mischwälder klimafester zu machen. Mit einer Pflanzaktion setzten Regierungsmitglieder ein Signal für eine Wiederaufforstungsaktion.