Hummelshain/Schönbrunn (dpa/th) - Rund 5000 Besucher haben sich am Wochenende in Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) zu Themen rund um den Wald informiert. Unter anderem standen eine Meisterschaft der Rückepferde und ein Schrotsägewettkampf auf dem Programm. Doch auch die aktuellen Probleme in Thüringens Wäldern, die schwer unter der Trockenheit leiden, waren Thema. Am Sonntag dankte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sechs leitenden Forstmitarbeitern für ihre Verdienste. Die stellvertretende Ehrung soll nach Informationen der Staatskanzlei allen Mitarbeitern in Thüringens Wäldern gelten, die gerade wegen der Menge an abgestorbenen Bäumen unter einer deutlichen Mehrbelastung leiden.

Am Sonntag sprengten Experten der Bundeswehr rund 30 abgestorbene Buchen und drei Fichten an einem Steilhang bei Schönbrunn (Landkreis Hildburghausen). "Da ist die Gefahr viel zu groß, dass bei Wind oder Sturm abgestorbene Teile auf die Straße stürzen", sagte der Sprecher von Thüringenforst. Die Bäume mussten demnach gesprengt werden, weil die üblichen Gerätschaften der Forstarbeiter mit ihren Greifarmen nicht weit genug in den Hang reichten.