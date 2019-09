Erfurt (dpa/th) - Um mit den Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer fertig zu werden, fordern Thüringens private Waldbesitzer schnelle finanzielle Hilfen und einen Abbau von bürokratischen Hürden. Bislang gebe es eine Aufarbeitungsprämie vom Land, sagte der Geschäftsführer des Verbands privater Waldbesitzer, Wolfgang Heyn, am Samstag am Rande einer Mitgliederversammlung in Erfurt. Die Unterstützung reiche aber bei Weitem nicht und viele kleinere Waldbesitzer gingen leer aus. "Hoher bürokratischer Aufwand hat dazu geführt, dass viele Waldbesitzer das Geld gar nicht abgerufen haben", sagte Heyn.

Zudem forderte er, dass die angekündigten Mittel des Landes im sogenannten Waldaktionsplan verstetigt werden. "Wir brauchen eine Garantie, dass diese Mittel auch langfristig zur Verfügung stehen. Der Waldaktionsplan der Thüringer Landesregierung sieht vor, dass in den nächsten zehn Jahren rund 500 Millionen Euro für die Bergung abgestorbener Bäume und für die Pflanzung neuer Bäume eingesetzt werden.