Erfurt (dpa/th) - Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer haben den Thüringer Wäldern stark zugesetzt. Die wachsende Zahl an geschwächten und absterbenden Bäumen birgt auch Gefahren für Waldbesucher etwa durch herabstürzende Äste. Auf diese zusätzlichen witterungsbedingten Risiken sollen rund 1000 neue Schilder aufmerksam machen, die in den nächsten Wochen landesweit angebracht werden, wie die Landesforstanstalt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Die Infotafeln sollen an markanten Orten im oder am Wald stehen. Das Betreten des Waldes erfolgt laut Forstanstalt auf eigene Gefahr.