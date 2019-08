Bonndorf (dpa/lsw) - Angesichts massiver Schäden in den Wäldern durch Trockenheit und Borkenkäfer müssen aus Sicht der Gewerkschaft IG Bau mehr Forstwirte für den Staatswald und Berater eingestellt werden. "Um den Wald besser an den Klimawandel anzupassen, muss er großflächig angepasst und noch intensiver gepflegt werden", sagte Martin Schwenninger von der Landesvertretung Forst und Naturschutz der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt am Dienstag in Bonndorf (Kreis Waldshut). "Dafür braucht es Menschen, die im und für den Wald arbeiten. Es brennt an allen Ecken und Enden, weil es auch an Personal fehlt."