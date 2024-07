Von Kathrin Werner

Was die Liebe angeht, hat Paul McCartney vielleicht recht. Geld interessiere ihn nicht allzu sehr, singt er, denn: „Can’t buy me love, no-no-no, no!“ Möglich, dass die Beatles-Weisheit zutrifft, zumindest was die große, wahre, einzige Liebe angeht. Was man sich aber offenbar kaufen kann, ist Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.