10. Mai 2019, 05:11 Uhr Forschung Wenn die Besten gehen

Deutschlands Spitzenforschungsinsitute haben es immer schwerer, begehrte Fachkräfte zu halten, vor allem IT-Experten und Ingenieure.

Weil die Wirtschaft in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen ist, stiegen die Löhne bei Unternehmen stark an. Der Tarif des öffentlichen Dienstes hält da nicht mit.

Deutschland braucht aber eine funktionierende Spitzenforschung - und die braucht gute IT-Experten und Ingenieure.

Von Sven Lüüs

Thomas Jetzfellner streckt die Arme weit auseinander. Die linke Hand soll zeigen, was er verdienen würde, wenn er in der Forschung geblieben wäre. Die rechte, was er jetzt in der Privatwirtschaft verdient. Als IT-Experte kann sich Jetzfellner seinen Arbeitgeber aussuchen, seit Jahren wird er auf Karriereportalen wie Xing und Linkedin mit Jobangeboten überschüttet. Bis vor kurzem forschte Jetzfellner an einem Institut der Helmholtz-Gemeinschaft, aber dann wechselte er zu Siemens. Zwar sei der Job bei Helmholtz schon spannender gewesen, sagt er. "Aber du bekommst ja nicht einmal einen Kredit, wenn du dich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangelst, und dabei nicht wirklich viel verdienst, wie das in der Forschung üblich ist", begründet Jetzfellner seine Entscheidung.

Deutschlands Spitzenforschungsinstitute haben ein Problem: Oft verlieren sie begehrte Leute wie Jetzfellner. Denn junge Top-Experten bekommen von Firmen oft Gehälter angeboten, die solche Institute bei Weitem nicht zahlen können. Vor allem IT-Fachleute und Ingenieure werden deshalb bei ihnen knapp. Kein Wunder: Um im Schnitt nur 2,6 Prozent sind die im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes geregelten Gehälter seit 2015 gestiegen. Danach werden auch die Angestellten an außeruniversitären Forschungsinstituten bezahlt.

Das ist ein ganzes Stück weniger als der jährliche Lohnanstieg insgesamt über alle Branchen im gleichen Zeitraum - immerhin 4,2 Prozent. Zwar zählten die Spitzenforschungsinstitute, was die Bezahlung angeht, noch nie zu den Top-Arbeitgebern. Aber wegen der guten Konjunktur in den vergangenen Jahren und des Fachkräftemangels fällt es ihnen heute immer schwerer, auch nur annähernd bei dem mitzuhalten, was Firmen ihren Leuten bieten.

Die Wissenschaftler bilden das Rückgrat des technischen Fortschritts

Für eine hoch entwickelte Industrienation wie Deutschland ist es schlecht, wenn die Spitzenforschung leidet. Die Experten bei der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft bilden das Rückgrat des technischen Fortschritts. Sie vor allem sind es, die grundlegende Neuerungen schaffen, von denen später auch Firmen profitieren (siehe Kasten).

Die Forschung der Unternehmen sei profitorientiert und deshalb oft kurzsichtig, erklärt Heike Belitz, Innovationsforscherin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Bei den Firmen zählt nur, ob die Investition in die Forschung bald mehr Gewinn bringt. An außeruniversitären Instituten hingegen könne man mit mehr Risiko forschen. Unterstützt werden vor allem Projekte, die radikal Neues versprechen.

Forscher können also viel ausprobieren. Deswegen, so Belitz, kämen die Grundlagen "radikaler Innovationen" auch meist von den Instituten: Allein Forscher der Max-Planck-Gesellschaft haben 18 Nobelpreise gewonnen seit der Gründung im Jahr 1948. An einem Institut der Fraunhofer-Gesellschaft wurde zum Beispiel das Verfahren des MP3-Players erfunden. Man brauche beide Arten der Forschung, wenn die besten Talente von den Instituten "weggesaugt" würden, sei das problematisch, sagt Belitz.

Doch selbst wenn genügend Geld da ist, kann ein außeruniversitäres Forschungsinstitut einer gefragten IT-Führungskraft nicht einfach mal mehr bezahlen, das ist bei Tarifgehältern nicht vorgesehen. Das sei ein "enges Korsett, in das man reingepresst wird", sagt Tobias Bonhoeffer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie. Wer von der Universität kommt und Karriere als Forscher machen möchte, sei oft noch mit dem Gehalt zufrieden. Aber Erfahrenere und IT-Experten seien einfach schwer zu gewinnen, denn sie verdienen in der Privatwirtschaft viel mehr. Eine IT-Führungskraft bekam 2013 in der Privatwirtschaft durchschnittlich 160 000 Euro pro Jahr, in der Forschung nur knapp die Hälfte. Das hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC berechnet.

Wegen der guten Konjunktur könne die Privatwirtschaft immer bessere Gehälter bieten, was die Lücke noch vergrößere, sagt Andreas Kosmider von der Helmholtz-Gemeinschaft. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft sieht den Grund dafür, dass die Besten gehen, in den Arbeitsbedingungen: Die Angebote der Wirtschaft sind einfach besser, das könne Fraunhofer als öffentlich geförderte Gesellschaft nicht bieten, so das Institut. Dies hätten Gespräche mit Wissenschaftlern gezeigt.