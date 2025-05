Die Beschäftigten in Köln kämpfen nicht nur für hohe Abfindungen. Sie wollen auch vor einer möglichen Insolvenz geschützt werden. Das hat mit einer Entscheidung des Mutterkonzerns in den USA zu tun.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Bei den Kölner Ford-Werken wird erstmals nach einer Urabstimmung gestreikt. Am Mittwoch kam die Arbeit an dem Standort mit 11 500 Beschäftigten nahezu zum Erliegen, wie die IG Metall mitteilte. Bislang hatte es lediglich Warnstreiks gegeben in der fast 100-jährigen Geschichte der Autofabrik. Doch vorige Woche votierten in einer Urabstimmung gut 93 Prozent der Teilnehmer dafür, Ford befristet oder unbefristet zu bestreiken.