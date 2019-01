10. Januar 2019, 14:07 Uhr Autoindustrie Ford will Tausende Arbeitsplätze in Europa streichen

Der Autohersteller Ford hat angekündigt, Tausende Arbeitsplätze in Europa zu streichen. Auch Werkschließungen sind möglich.

Der Konzern beschäftigt mehr als 50 000 Mitarbeiter in Europa, knapp die Hälfte davon in Deutschland.

Der US-Autohersteller Ford streicht in Europa Tausende Arbeitsplätze und könnte auch ganze Werke schließen. Um die strukturellen Kosten der Europasparte zu verbessern, würden "Personalüberhänge sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich in allen Unternehmensteilen abgebaut", teilte der Konzern am Donnerstag in Köln mit.

Wie viele Arbeitsplätze genau wegfallen sollen, teilte der Konzern nicht mit. Ford-Europachef Steve Armstrong machte in einer Pressekonferenz jedoch klar, dass es um "Tausende" Arbeitsplätze gehe.

Ford beschäftigt allein in Köln rund 18 000 Mitarbeiter

Für den Fall eines harten Brexit kündigte Armstrong am Donnerstag an, die eingeleiteten Maßnahmen erneut zu überprüfen. Auch Werkschließungen seien nicht ausgeschlossen, sagte Armstrong.

Für den Fall eines harten Brexit kündigte Armstrong am Donnerstag an, die eingeleiteten Maßnahmen erneut zu überprüfen. Auch Werkschließungen seien nicht ausgeschlossen, sagte Armstrong.

Allein im Werk Köln hat Ford rund 18 000 Mitarbeiter, im Werk Saarlouis arbeiten ebenfalls Tausende Menschen für Ford. Wie viele Jobs in Deutschland wegfallen könnten, ist unklar. Der Konzern will die Personalkosten in Europa nach eigenen Angaben so weit wie möglich durch freiwillige Auflösung von Arbeitsverhältnissen senken und dazu eng mit den Sozialpartnern und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten.