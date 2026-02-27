Zum Hauptinhalt springen

Offene ImmobilienfondsSpätes Opfer der Zinswende

Lesezeit: 3 Min.

Bürogebäude in München: Offene Immbilienfonds investieren häufig in solche Objekte.
Bürogebäude in München: Offene Immbilienfonds investieren häufig in solche Objekte. (Foto: Florian Peljak)

Lange galten sie als stabile Anlage, gerade Volksbanken und Sparkassen verkauften sie oft. Doch jetzt musste bereits der zweite offene Immobilienfonds innerhalb kurzer Zeit schließen. Anleger kommen damit vorerst nicht mehr an ihr Erspartes.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Wenige Wochen nachdem erstmals seit der Finanzkrise wieder ein offener Immobilienfonds schließen musste, trifft es nun den nächsten. Die Fondsgesellschaft Industria teilte am Donnerstag mit, dass sie mit Wirkung zum 26. Februar um 12 Uhr keine Anteile des offenen Immobilienfonds Fokus Wohnen Deutschland mehr zurücknimmt. Die liquiden Mittel reichten nicht mehr aus, um weitere Rückgaben zu bedienen.

