Wenige Wochen nachdem erstmals seit der Finanzkrise wieder ein offener Immobilienfonds schließen musste, trifft es nun den nächsten. Die Fondsgesellschaft Industria teilte am Donnerstag mit, dass sie mit Wirkung zum 26. Februar um 12 Uhr keine Anteile des offenen Immobilienfonds Fokus Wohnen Deutschland mehr zurücknimmt. Die liquiden Mittel reichten nicht mehr aus, um weitere Rückgaben zu bedienen.