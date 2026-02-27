Wenige Wochen nachdem erstmals seit der Finanzkrise wieder ein offener Immobilienfonds schließen musste, trifft es nun den nächsten. Die Fondsgesellschaft Industria teilte am Donnerstag mit, dass sie mit Wirkung zum 26. Februar um 12 Uhr keine Anteile des offenen Immobilienfonds Fokus Wohnen Deutschland mehr zurücknimmt. Die liquiden Mittel reichten nicht mehr aus, um weitere Rückgaben zu bedienen.
Offene ImmobilienfondsSpätes Opfer der Zinswende
Lesezeit: 3 Min.
Lange galten sie als stabile Anlage, gerade Volksbanken und Sparkassen verkauften sie oft. Doch jetzt musste bereits der zweite offene Immobilienfonds innerhalb kurzer Zeit schließen. Anleger kommen damit vorerst nicht mehr an ihr Erspartes.
Von Meike Schreiber, Frankfurt
Exklusiv
Geldanlage:Die verschwiegenen Risiken offener Immobilienfonds
Als ein vermeintlich sicherer Immobilienfonds drastisch abgewertet wurde, waren Anleger überrascht. Ein Gutachten macht nun Anbietern wie Union Investment schwere Vorwürfe: Sie hätten die Risiken systematisch viel zu gering bewertet.
Lesen Sie mehr zum Thema