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ElektromobilitätRegierung fördert jetzt Laden in Mehrfamilienhäusern

Lesezeit: 3 Min.

In Deutschland gibt es rund 21 Millionen Wohnungen mit schätzungsweise 8,9 Millionen Stellplätzen. Doch der weit überwiegende Anteil bietet noch keine Lademöglichkeit.
In Deutschland gibt es rund 21 Millionen Wohnungen mit schätzungsweise 8,9 Millionen Stellplätzen. Doch der weit überwiegende Anteil bietet noch keine Lademöglichkeit. Florian Schuh/dpa

500 Millionen Euro stellt Verkehrsminister Schnieder zur Verfügung, damit auch Bewohner von Mehrfamilienhäusern stärker als bisher von der Elektromobilität profitieren. Verschiedene Gruppen können die Förderung beantragen.

Von Christina Kunkel und Vivien Timmler, München/Berlin

Das Bundesverkehrsministerium stellt 500 Millionen Euro bereit, um mehr Ladepunkte für Elektroautos an Mehrparteienhäusern zu fördern. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Mittwoch mit. Sein Haus setzt damit einen zentralen Punkt aus dem sogenannten „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ aus dem November 2025 um, mit dem die schwarz-rote Bundesregierung die Attraktivität der Elektromobilität in Deutschland steigern will.

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