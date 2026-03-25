Das Bundesverkehrsministerium stellt 500 Millionen Euro bereit, um mehr Ladepunkte für Elektroautos an Mehrparteienhäusern zu fördern. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Mittwoch mit. Sein Haus setzt damit einen zentralen Punkt aus dem sogenannten „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ aus dem November 2025 um, mit dem die schwarz-rote Bundesregierung die Attraktivität der Elektromobilität in Deutschland steigern will.