Das Bundesverkehrsministerium stellt 500 Millionen Euro bereit, um mehr Ladepunkte für Elektroautos an Mehrparteienhäusern zu fördern. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Mittwoch mit. Sein Haus setzt damit einen zentralen Punkt aus dem sogenannten „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ aus dem November 2025 um, mit dem die schwarz-rote Bundesregierung die Attraktivität der Elektromobilität in Deutschland steigern will.
ElektromobilitätRegierung fördert jetzt Laden in Mehrfamilienhäusern
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500 Millionen Euro stellt Verkehrsminister Schnieder zur Verfügung, damit auch Bewohner von Mehrfamilienhäusern stärker als bisher von der Elektromobilität profitieren. Verschiedene Gruppen können die Förderung beantragen.
Von Christina Kunkel und Vivien Timmler, München/Berlin
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