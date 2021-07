Von Thomas Fromm und Benedikt Müller-Arnold

Wenn Alexander Rentschler an die Bilder der vergangenen Tage denkt, fällt ihm nichts Vergleichbares ein. "Es ist das erste Mal, dass wir größere Strom-Infrastrukturen in dieser Größenordnung verloren haben", sagt Rentschler, der bei Siemens Energy zuständig für Technologie und Innovation im Bereich Stromübertragung ist. So etwas habe er "auf so großer Fläche noch nicht erlebt".