Hamburg (dpa) - Die IG Metall Küste stellt am heutigen Mittwoch eine aktuelle Umfrage unter den Betriebsräten der Luft- und Raumfahrtindustrie in Norddeutschland vor. Die Bremer Agentur für Struktur- und Personalentwicklung (AgS) hat die Betriebsräte nach Auftragslage und Beschäftigung, Leiharbeit und Werkverträgen befragt. Bezirksleiter Meinhard Geiken will gemeinsam mit Thorsten Ludwig von der AgS und Bezirkssekretärin Katharina Volk die Ergebnisse vorstellen.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie war in den vergangenen Jahren vor allem wegen des erfolgreichen Flugzeugherstellers Airbus eine wachsende Branche auf hohem technologischen Niveau in Norddeutschland. Zuletzt gab es aber Negativ-Meldungen wie die Einstellung des A380-Programms und den Abbau von Arbeitsplätzen beim Zulieferunternehmen Diehl Aviation.