Von Sonja Salzburger

Mehr als jeder dritte Flugreisende in Europa ist in diesem Sommer später als geplant in den Urlaub geflogen oder musste länger am Urlaubsort verweilen, als er es geplant hatte. Das geht es aus einer Auswertung des Berliner Unternehmens Airhelp hervor. Demnach waren in den Monaten Juni, Juli und August 2024 insgesamt 112,4 Millionen Passagiere (38,8 Prozent) von Verspätungen und Flugausfällen betroffen.