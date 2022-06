Flieger annulliert oder verspätet - was tun?

Viele Flüge finden derzeit nicht wie geplant statt - und Passagiere sehen sich mit Flugstreichungen mitten in der Ferienzeit konfrontiert.

Die Urlauber wollen wieder in den Süden. Aber viele Flughäfen und Airlines können den Ansturm kaum bewältigen - zahlreiche Flüge werden gestrichen. Welche Rechte Passagiere haben.

Von Eva Dignös

Für viele Reisende in Nordrhein-Westfalen hat der Start in die Sommerferien erst einmal Frust gebracht: Lange Schlangen an den Check-in-Schaltern, kurzfristige Stornierungen oder Umbuchungen der Flüge verärgerten die Passagiere. Grund für die Ausfälle ist insbesondere fehlendes Personal - sowohl bei den Flughäfen etwa bei der Sicherheitskontrolle als auch bei den Airlines selbst.