Die Keilform! Die Klappscheinwerfer! Dieses Orange! Unverkennbar, der C111 ist ein Kind einer anderen Zeit. Und vielleicht eines der berühmtesten Autos, die nie jemand auf der Straße gesehen hat. Denn der C111 ist auch: ein unerfüllter Traum. In den späten Sechzigern und frühen Siebzigern von Mercedes als Nachfolger des legendären 300-SL-Flügeltürers entwickelt, endete die Geschichte des C111 nach nur 17 Prototypen in der Ölkrise. Unerreichbar, egal zu welchem Preis.

Im Februar nun aber kommt erstmals überhaupt einer der 13 verbliebenen Wagen auf den Markt, bei einer Versteigerung im Pariser Louvre: Der C111 aus der zweiten Serie ist mit einem 2,4-Liter-Wankelmotor ausgestattet und fahrbereit, wie Mercedes mitteilt. Es handle sich dabei um ebenjenen Wagen, der 1971 dem Dirigenten und bekennenden PS-Fan Herbert von Karajan vorgeführt wurde und der kurz darauf in der Erstausgabe des deutschen Playboy zu sehen war.

Was der Keil kosten wird, ist freilich noch offen – billig dürfte er aber kaum weggehen. Als Mercedes vor gut vier Jahren vom selben Auktionshaus eines von nur zwei gebauten „Uhlenhaut-Coupés“ aus den Fünfzigern versteigern ließ, brachte das den Rekorderlös von 135 Millionen Euro ein. Damals floss das Geld übrigens in ein weltweites Stipendienprogramm des Konzerns. Was diesmal hereinkommt, soll in den Umbau des Museums gehen.