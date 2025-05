Von Vivien Timmler, Berlin

Die Schwäche der anderen fürs eigene Wachstum nutzen: Das ist die neue Strategie von Flixtrain. Das Unternehmen mit Sitz in München hat am Dienstag bekannt gegeben, in den kommenden Jahren 2,4 Milliarden Euro in insgesamt 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge zu investieren. 30 sind bereits fest bestellt, 35 weitere können optional abgerufen werden. Es ist das mit Abstand größte Investment der Firmengeschichte – und könnte die Flixtrain-Flotte mittelfristig versechsfachen. Derzeit sind gerade einmal 13 Flixtrain-Züge in Deutschland und Europa unterwegs.